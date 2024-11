Metropolitanmagazine.it - Sonic Youth, un rarissimo album live sarà pubblicato nel 2025: svelati titolo e tracklist

: la band di New York ha annunciato un nuovo, proveniente da unregistrato nel 1987, chenel.Nella giornata di ieri, Kim Gordon e soci, hanno comunicati sui canali ufficiali la release di Hold That Tiger, unregistrato nell’ottobre 1987, tenutosi a Chicago a seguito di una prima pubblicazione come semi-bootleg. Il nuovo lavoro della band newyorchese,il 7 febbraioed è già disponibile in pre-order. La registrazione delincluderà un intro di Steve Albini, che ha presentato la band prima del loro ingresso sul palco. Nella copertina, si vedono Bob Bert e Julie Cafritz di Pussy Galore piuttosto deistessi.: ladel nuovoin uscita nelSulle pagine di Rolling Stone, Kim Gordon aveva parlato del coinvolgimento di Albini nel: “Ci siamo fermati al Cabaret Metro per cercare il nostro amico Steve di fronte al clb raccontarci che non poteva essere aldi quella sera perchè era stato bannato a causa di una precedente provocazione verbale o altro.