Quanto è costata l’incoronazione di re Carlo? Si accettano scommesse…

È passato un anno e mezzo dall’incoronazione di re, avvenuta il 6 maggio 2023. Una cerimonia storica, che non si vedeva, nel Regno Unito, da 70 anni. Da quando, vale a dire, sul trono era salita al regina Elisabetta. Incoronazione di re: facciamo i contiMa, come per ogni evento di tale portata, le spese sono ingenti. Tante le cose da organizzare e, di conseguenza, il costo per i contribuenti.Ma se per la cerimonia nell’abbazia di Westminster finora si sono fatte solo supposizioni, adesso sappiamo con certezzaè stato speso.GUARDA LE FOTOIncoronazione: i 20 momenti indimenticabili della giornata Giovedì 21 novembre, infatti, il Dipartimento per la cultura, i media e lo sport (DCMS) ha pubblicato il consueto rapporto annuale rivelando che sono stati spesi 72 milioni di sterline (l’equivalente di 86,4 milioni di euro) per l’incoronazione di ree della regina Camilla.