Pattinaggio artistico: Chiba guida una classifica cortissima dopo lo short alla Cup Of China

Regna l’equilibrioloprogram individuale femminile, secondo segmento della prima giornata della Cup Of2024, sesto e ultimo appuntamento di qualificazione valido per il circuito ISU Grand Prix 2024-2025 diin scena nella città di Chongqing. Nel segmento breve infatti si sono posizionate ai piani alti cinque atlete, distanti soltanto di una lunghezza tra di loro. In una gara in cui sono stati i dettagli a fare la differenza a spuntarla è stata Moneche, grazie alle migliori componenti del programma del lotto, ha conquistato 70.86 (37.59, 33.27) proponendo la combinazione triplo lutz (con filo non marcato/triplo toeloop (sul quarto), il doppio axel e il triplo flip. Staccata di soli due centesimi si è poi piazzata la statunitense Amber Glenn, la quale ha mancato il blitz per il gradino più alto provvisorio a causa di una rotazione sul quarto nel triplo axel e soprattutto per una sbavatura nella catena triplo flip (anche in questo caso dal filo d’ingresso non chiaro)/triplo toeloop, accontentandosi di 70.