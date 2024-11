Ilfattoquotidiano.it - Mandato di arresto per Netanyahu, Bibi contro la Cpi: “Scandaloso, nessuno mi fermerà”. Biden è con lui, Trump valuta sanzioni

Crimini di guerra. Cone questa motivazione, ieri, la Corte penale internazionale ha emesso und’per Benjamine il ministro della difesa del governo israeliano Yahav Gallant. Ieri sera, dopo una nota dell’ufficio del primo ministro, è giunta una dura risposta del leader di Tel Aviv: “Nessuna scandalosa decisione anti-israeliana impedirà a noi, e soprattutto a me, di continuare a difendere il nostro Paese in qualsiasi modo – ha dettoin un video messaggio ai suoi concittadini – Non cederemo alle pressioni”. Nessun passo indietro, dunque. Anzi, l’attacco alla Corte di un giudizio “” viziato dal pregiudizio “anti-israeliano”.sostengonoe accusano la Corte – Subito dopo, nella serata di ieri, anche la portavoce della Casa bianca aveva biasimato il verdetto: “Respingiamo fondamentalmente le decisioni della Corte – ha dichiarato Karine Jean-Pierre – La Corte non ha giurisdizione”.