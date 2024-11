La banana di Cattelan e il piano anarcoide di Sun primo ministro di Liberland

Leggi su Liberoquotidiano.it

Spendere 6,2 milioni di dollari per mangiare unaè uno schiaffo alla miseria. Ma se la stessaè stata comprata in bitcoin da un tycoon delle criptovalute, quella che è andata in scena l'altra sera da Sotheby's a New York è la degna conclusione di una spy story firmata un grande sceneggiatore. Occupati dal commentare la morte dell'arte, o la genialata di Maurizio- che ha visto la sua opera Comedian andare su all'asta di Sotheby's con sei rilanci fino a raggiungere la cifra record - è rimasto in ombra ildel collezionista miliardario Justin Sun che si porterà nella sua casa di Hong Kong la contesissima. Se fosse un film, l'ultima scena sullo schermo sarebbe quella del trentaquattrenne cinese che mangia in diretta, seguito da milioni di persone sui social, la "carissima", acquistata poche ore prima dell'asta per 35 centesimi da un banchetto di frutta e verdura dell'Upper East Side, assieme al nastro adesivo grigio che l'attaccava alla parete.