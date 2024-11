Isaechia.it - Davide Donadei fa cadere un attrezzo in testa ad una influencer, tragedia sfiorata in palestra: il video

Leggi su Isaechia.it

Un incidente che poteva avere conseguenze ben peggiori è accaduto in, coinvolgendo Barbara Gambatesa, nota Tiktoker, e, ex concorrente del Grande Fratello ed ex tronista di Uomini e Donne. I due hanno partecipato recentemente al reality web The Social Home. Durante un allenamento,ha involontariamente fattounsulladella ragazza, provocandole un trauma cranico e lo spostamento di alcune vertebre cervicali.L’episodio è stato reso pubblico dalla stessa Gambatesa, che ha condiviso ildell’accaduto su TikTok, rendendo il momento virale. Nel filmato si vedeimpegnato in un esercizio per la parte superiore del corpo quando, forse per una distrazione o un errore nel posizionamento dell’, questo si è rovesciato, colpendo Barbara mentre correva sul tapis roulant.