Ciclismo | dalla Svizzera proposto il Gps per i corridori

Il capo del Tour de Suisse e del comitato organizzatore dei Campionati mondiali di Zurigo, Oliver Senn, ha chiesto il tracciamento Gps dei ciclisti professionisti durante le competizioni. Negli ultimi due anni, ilha perso tre: Gino Mader, Andre’ Drege e Muriel Furrer. “Lo consideriamo come una necessità del momento per poter mantenere il controllo di tutti i professionisti durante le gare“, spiega Senn, che poi parla della morte di Furrer – avvenuta durante la rassegna iridata: “Siamo volati sulla Luna ben 55 anni fa e non è possibile che non ci accorgiamo immediatamente della scomparsa di un corridore”. Della stessa visione è l’ex professionista Fabian Wegmann, compagno di stanza di Wouter Weylandt quando è morto dopo un incidente al Giro d’Italia del 2011. “Questo episodio mi colpisce ancora molto profondamente.