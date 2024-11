Gaeta.it - Blitz della Polizia a Trieste: il bar “Bar Ye” sospeso per 30 giorni dopo violenze e risse

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La situazione di degrado e insicurezza aha portato all’intervento congiuntodi Stato e dei Carabinieri, che allo stato attuale hanno disposto la sospensione dell’attività del bar “Bar Ye” per un periodo di 30. Il provvedimento, arrivato in risposta a una serie di episodi violenti e disturbiquiete pubblica, rappresenta un segnale chiaro contro l’illegalità e il deterioramentosicurezza nelle zone più critichecittà.Interviene launa serie di violenzaNegli ultimi mesi, il bar situato in via Raffineria, a pochi passi da piazza Garibaldi, è stato al centro di ben undici interventi delle forze dell’ordine. I Carabinieri, sollecitati dai residenti esasperati, hanno fatto presente al Questore dila necessità di un intervento deciso.