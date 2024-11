Liberoquotidiano.it - "Basta fare i furbi!": l'esercito di Christian dichiara guerra a L'Eredità, il caso s'ingrossa

Riflettori puntati sullo studio de L', il gioco delle parole e delle catene di parole. Siamo nel regno di Marco Liorni, ovviamente su Rai 1, la puntata è quella del 21 novembre. E il campione in carica è ancora, uno che sta ridefinendo gli standard del programma, livellati al rialzo.non si smentisce, si impone e torna protagonista alla Ghigliottina dopo un Triello avvincente contro Anna e la debuttante Giulia. Vediamo cosa è successo nella serata e quali discussioni ha scatenato sui social., già vincitore di oltre 200mila euro da quando è entrato in gara, si qualifica al Triello insieme a Giulia, entrambi bravi a indovinare i “paroloni” nonostante qualche difficoltà. Anna, invece, guadagna il terzo posto superando Paolo in una sfida serrata. Giulia tenta una strategia audace, che finisce però col ritorcersi contro di lei: sfidacon la prima domanda pigliatutto, ma sbaglia e perde metà della sua, che finisce nelle mani del campione.