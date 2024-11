Gaeta.it - Arrestato un trentenne ucraino: truffa online scoperta dalla Polizia di Stato a Roma

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un’operazione delladiha portato all’arresto di un uomo di origine ucraina, accusato diaggravata. La vicenda ha inizio quando un imprenditoreno, contattato su un social network da un presunto broker, finisce per cadere in una rete di inganni legati a investimenti. Gli agenti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica dihanno svolto un ruolo chiave nell’indagine, portando a galla una pratica sempre più diffusa e pericolosa nel panorama finanziario.I dettagli dellaL’imprenditore, spintopromessa di guadagni facili, decide di investire una somma iniziale. Successivamente, il sedicente broker riesce a convincerlo a versare cifre sempre più alte, promettendo elevati rendimenti attraverso una piattaforma di tradingprogettata per ingannare.