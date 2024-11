Ilgiorno.it - All’oasi del Wwf piantati 300 alberi di farnia e rovere

Un claim “Vestiamo le oasi di verde” e la messa a dimora di 30milain circa 30 Oasi Wwf Italia nelle aree che necessitano il ripristino. È il progetto promosso da Humana People to People Italia insieme al Wwf Italia che ieri mattina, in occasione della Giornata nazionale degli, ha fatto tappa nell’oasi Wwf Bosco di Vanzago. Qui è iniziata la piantumazione di 300didonatida Humana People to People Italia. L’iniziativa è parte della campagna “Vestiamo il futuro di verde”, che prevede la messa a dimora di 85milaentro il 2030. "La piantumazione di nuoviconferma il nostro impegno per la tutela dell’ambiente e delle comunità. Con questo progetto e grazie alla collaborazione con il Wwf aggiungiamo un altro importante tassello anche qui in Italia al contrasto della crisi climatica", spiega Karina Bolin, presidente Humana People to People Italia.