Lanazione.it - Al mercatino di Natale del Prato i dolci e le golosità degli “chef” di Casa Thevenin

Arezzo, 22 novembre 2024 – Aldidele le” diIl ricavato della vendita destinato ai progetti dell'Istituto di via Sassoverde Si conferma e si rinnova l'appuntamento dicon la Città del. Anche per questa edizione aretini e turisti potranno fermarsi ad acquistare le delizie proposte dai volontari della Fondazionealdiche da sabato 16 novembre anima ildi Arezzo. Pan di zenzero, cantucci e biscotti natalizi, dolcetti vari, mele caramellate, gustosi e colorati cake pops, sono le delizie che possono essere acquistate nella “casina”, tutte rigorosamente fatte indagli amici e dai cuochi di via Sassoverde con l’ausilio delle ospiti dell’Istituto. Non mancheranno poi in prossimità della festa dell'Epifania le speciali calze colorate che verranno proposte per grandi e piccini.