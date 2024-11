Uno spuntino da 6 milioni di dollari Un miliardario acquista la banana di Maurizio Catellan e annuncia | La mangerò

Leggi su Dayitalianews.com

Tutti ormai conoscono la celebra opera dell’artista, unaattaccata al muro con un nastro adesivo intitolata “Comedian”, che tanto ha fatto discutere e ancora fa discutere nel mondo dell’arte, e non solo. Tanti gli aneddoti curiosi collegati allapiù famosa del mondo, come quando nel maggio del 2023 uno studente coreano, in visita al Leem Museum of Art di Seoul, pensò bene di staccare l’opera d’arte die di mangiarsela giustificandosi così: “Avevo fame”. In realtà la stessa cosa successe nel 2019, quando l’opera d’arte fece il suo debutto all’Art Basel Miami Beach, dove un altro artista tra lo stupore del pubblico la staccò e la mangiò. Ladiconquista nuovamente le luci della ribalta poiché è statata ad una cifra record di 6,2diad un’asta di New York.