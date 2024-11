Quotidiano.net - 'Salva Milano' arriva alla Camera, si spacca l'opposizione

Sino le opposizioni sulla proposta di legge "Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia cosiddetto", il cosiddetto '',to nell'Aula della. Il Pd ha votato insieme al centrodestra contro le pregiudiziali di costituzionalità presentate da M5s e Avs. Il provvedimento che dovrebbe, tra l'altro, sbloccare la situazione di una serie di cantieri edilizi del capoluogo milanese. Il testo prevede che l'ok preventivo di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata non sia obbligatorio in caso di costruzione di nuovi immobili su lotti che si trovano in ambiti edificati e urbanizzati, in caso di sostituzione di edifici esistenti o interventi su edifici esistenti in ambiti edificati.