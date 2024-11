Gaeta.it - PosteGoFresh: il nuovo servizio di trasporto refrigerato debutta a Napoli e in altre province

In un mercato in costante evoluzione, Poste Italiane lancia, un innovativodi logistica refrigerata per la consegna a domicilio dei prodotti freschi. Attivo inizialmente ae in37italiane, ilsi propone di soddisfare la crescente domanda nel settore enogastronomico online, un'area in rapidissima espansione. Grazie a un'alleanza strategica tra MLK Deliveries e Mazzocco S.r.l.,garantisce ai consumatori un'esperienza di acquisto semplice e sicura.L'unione di esperienze per ununiconasce dalla collaborazione tra MLK Deliveries, un'azienda controllata da Poste Italiane, e Mazzocco S.r.l., esperta nella logistica del freddo. Questa sinergia permette di unire competenze avanzate nella gestione delle consegne con un'infrastruttura altamente specializzata per ila temperatura controllata.