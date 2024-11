Quotidiano.net - Oggi è la Giornata mondiale della televisione: storia e significato

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 21 novembre 2024 – Diamo per scontata la gran parte degli oggetti presenti nelle nostre case, compresi i lampadari che illuminano le stanze o i termosifoni che ci riscaldano, oltre ovviamente allache accendiamo quotidianamente alla ricerca di un po’ di svago o delle ultime informazioni sul mondo. Eppure, fino a poco più di un secolo fa, un prodotto simile sarebbe stato visto come una sorta di bizzarra stregoneria. La, la cui nascita risale agli anni ‘20 nel Novecento, è stata nel corso del tempo molto di più di un banale strumento di intrattenimento: grazie a questo dispositivo elettronico è infatti stato possibile creare una coscienza di massa e, in Italia in modo particolare, contribuire in modo concreto allo sviluppo di uno standard linguistico unico (in un Paese dove, fino agli anni ‘50, quasi ovunque sia parlava essenzialmente solo il dialetto regionale).