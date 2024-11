Oasport.it - NBA, risultati della notte (21 novembre): riscatto Cavaliers, Antetokounmpo trascinatore in casa Bucks. 76ers, si ferma Paul George

Otto le partite disputate nellaNBA, e molto c’è da raccontare perché non sono soltanto gli uomini a fare la (solita) storia sui parquet a stelle e strisce. Ci sono anche storie di infortuni e di riscatti, ma sono tutti dettagli che andiamo a vedere nel breve termine con i dettagli delle partite giocate.Innanzitutto, i Milwaukee(6-9) superano per 122-106 i Chicago Bulls (6-10) prendendo il largo fin da subito, contenendo la rimonta avversaria nel terzo quarto e chiudendo tutto nell’ultimo. Al solito, Giannisè grande protagonista: non solo sfiora la tripla doppia (41-9-8), ma nel citato terzo periodo fa qualcosa di veramente mostruoso: segna 25 dei 29 punti dei. Dall’altra parte 27 di Zach LaVine. Tornano a vincere, dopo la prima sconfitta stagionale, anche i Cleveland(16-1), che regolano per 128-100 i New Orleans Pelicans (4-12): sei uomini in doppia cifra di cui due dalla panchina e un Ty Jerome da 29 punti bastano contro una New Orleans che ne ha 34 da Antonio Reeves.