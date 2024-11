Lanazione.it - I dieci anni di Art Bonus. All’Umbria piace la cultura

L’Umbria è al quinto posto in Italia per entità di donazioni Art– con un totale di 18 milioni e 544mila euro – e al settimo per numero di interventi. Il capoluogo, grazie alla generosità dei mecenati (imprenditori, associazioni, ma anche singoli cittadini) ha visto rinascere l’Arco Etrusco, la Cappella degli Oddi, l’Acquedotto, portali, fontane, pozzi, edicole, statue, monumenti, giardini, tele ma anche opere del patrimonio librario conservate alla Biblioteca Augusta. Quest’anno Artcompie 10. Il bilancio su questo straordinario programma italiano di mecenatismo privato sarà tracciato lunedì nella sede della Fondazione Perugia. Occasione anche per celebrare uno strumento di successo che in un decennio di vita ha consentito il restauro e la valorizzazione di migliaia di benili su tutto il territorio nazionale, oltre alla realizzazione di eventi, festival e progetti formativi.