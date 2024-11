Quifinanza.it - Guerra Ucraina, la Russia ha lanciato davvero un missile balistico intercontinentale?

Lo avevamo detto e si è verificato: negli scarsi due mesi che ci separano dall’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, lainavrebbe conosciuto un’accelerazione. Da parte di Kiev per dimostrare agli Usa di essere in grado di resistere a oltranza (anche se non di vincere), da parte di Mosca per mostrare i muscoli “veri” prima dell’inevitabile scivolamento verso i negoziati.Dopo aver intercettato i missili a lungo raggio sparati da Kiev, tra Atacms americani e Storm Shadow britannici, laha deciso di alzare il tiro. Come riferito dall’Aeronautica militare, il Cremlino haunper la prima volta in assoluto contro il Paese invaso. Ma siamosicuri?Che tipo dihalaKiev sostiene che ildalle forze russe il 21 novembre appartiene alla classe dei vettori balistici intercontinentali, indicati dall’acronimo anglofono Icbm.