Galleria dell’Accademia, al via il restauro della Madonna col Bambino di Spinello Aretino

Firenze, 21 novembre 2024 - Il tritticocolin trono e quattro angeli fra i santi Paolino, Giovanni Battista, Andrea e Matteo diha lasciato ladi Firenze per essere sottoposto a un complesso lavoro diche durerà 12 mesi circa. Durante questo periodo, al suo posto, sarà possibile ammirare lacolin trono fra i santi Giovanni Battista e Zanobi di Niccolò di Pietro Gerini (1395-1400 ca.), opera precedentemente non esposta.di Luca dettofu un protagonistapittura in Toscana fra la fine del Trecento e l’inizio del secolo successivo, punto di riferimento per molti artisti del periodo. Le numerose commissioni ricevute – ad Arezzo e nelle principali città toscane, quali Firenze, Lucca, Pisa e Siena – testimoniano il considerevole apprezzamento nei confronti del pittore.