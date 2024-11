Romadailynews.it - Cina: parco industriale chiave mira a diventare polo aperto di attrazione globale

Pechino, 21 nov – (Xinhua) – Lasi e’ impegnata a trasformare uno dei suoi principali parchi industriali in undibidirezionale. Il ministero del Commercio, in una nota, ha sottolineato il sostegno aldi Suzhou, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, per la promozione delle riforme, l’apertura di areee il miglioramento della capacita’ di raccogliere risorse globali. Le multinazionali saranno incoraggiate a stabilire centri di R&S, vendita e distribuzione nelper promuovere lo sviluppo dell’economia di sede. La nota riporta che sara’ approfondito il progetto pilota di un pool di fondi integrato in renminbi e valute estere, con incassi e pagamenti transfrontalieri piu’ convenienti.