Unlimitednews.it - Buoni pasto, Ancd “Positivo il tetto massimo del 5% alle commissioni”

Leggi su Unlimitednews.it

BOLOGNA (ITALPRESS) – L’Associazione Nazionale Cooperative Dettaglianti (), che rappresenta le cooperative del mondo Conad, esprime soddisfazione per l’introduzione di undel 5%applicate ai. “Accogliamo con soddisfazione l’introduzione nel DDL Concorrenza di undel 5%delle società emettitrici sul valore dei, così come già avvenuto per quelli usati dai dipendenti degli enti pubblici – ha dichiarato Alessandro Beretta, Segretario Generale di– I commercianti associaticooperative Conad potranno così avere le stesse condizioni per ogni buono, mettendo i loro oltre 3.500 punti vendita a disposizione delle persone che utilizzano questo importante strumento di welfare aziendale”, ha concluso Beretta.