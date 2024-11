Gaeta.it - Anfia e Anita alla COP29: sostenibilità e innovazione nei trasporti per un futuro competitivo

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Le organizzazioni, Assogasliquidi-Federchimica e Unem si sono unite per riaffermare il loro impegno verso una mobilità che integriambientale, economica e sociale. Il loro obiettivo principale è mantenere alta la competitività del settore europeo, sfruttando tecnologie avanzate. Durante un evento collateraledi Baku, intitolato “Scenari di decarbonizzazione per un trasporto stradale pesante sostenibile e”, è emersa l’importanza di trovare strategie praticabili per affrontare le sfide legate al cambiamento climatico e per promuovere lo sviluppo di filiere industriali efficaci.Investimenti nella mobilità sostenibileLe imprese italiane hanno già avviato importanti investimenti in soluzioni tecnologiche all’avanguardia, pronte a sostenere la lotta contro i cambiamenti climatici.