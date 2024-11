Ilfattoquotidiano.it - Altri due mafiosi condannati all’ergastolo escono dal carcere: il cugino di Brusca e il killer di Porta Nuova ottengono la semilibertà

dueergastolani di Cosa nostra hanno ottenuto la. Sono Vito Busca e Girolamo Buccafusca, entrambi detenuti nelPagliarelli di Palermo, hanno ottenuto la possibilità di uscire ogni mattina per attività di volontariato, e tornare in cella la sera, come racconta l’edizione palermitana di Repubblica.Vitoappartiene ad una gens mafiosa di primo piano, nato a San Giuseppe Jato, è nipote del padrino Bernardo, edei boss pentiti Enzo e Giovanni, “lo scannacristiani”, il boia della strage di Capaci, l’uomo che fece sequestrare e poi uccidere il piccolo Giuseppe Di Matteo. Mentre Girolamo Buccafusca è stato referente di, già detenuto al 41 bis. I loro nomi si aggiungo alla lunga lista di “detenuti modello” della mafia, che in questi ultimi mesi hanno ottenuto permessi premio e, entrando e uscendo dal, pur non avendo collaborato mai con la giustizia.