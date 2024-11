Dilei.it - Alena Seredova dimagrita: “Dopo dieci anni ho perso tanti chili”

e ha mostrato con orgoglio la sua forma fisica ritrovata. La soubrette di Praga, ex moglie di Gigi Buffon, ha confidato di essere felice e serena. Soprattutto perché non è stato semplicetre gravidanze e in particolarel’ultima, risalente a quattrofa. Spesso vittima di body shaming,ha affrontato la situazione senza lasciarsi scalfire dalle critiche che le sono piovute addosso nel tempo e ora è soddisfatta dei risultati raggiunti.ha ritrovato la sua forma fisica. “10ho, ora mi va tutto grande”, ha ammesso su Instagram, rispondendo ad alcune domande dei fan che non hanno potuto fare a meno di notare il suo cambiamento.il dimagrimento ora è obbligata a fare di nuovo shopping: tutto quello che le stava piccolo, infatti, l’ha dato via.