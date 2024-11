Gaeta.it - Veneto lancia progetto per mappatura del granchio blu: una risposta all’invasione ambientale

La Regione, in collaborazione con l'Agenzia regionale per l'ambiente ARPAV,AGRICOLTURA e le Università di PADOVA e CA' FOSCARI, ha annunciato uninnovativo che mira allaed eco-fisiologica delblu nelle acque locali. Questa iniziativa si propone di gestire un problema crescente: la diffusione di questa specie invasiva, con l'obiettivo di tutelare la pesca e l'acquacoltura che rivestono un'importanza socio-economica significativa per il territorio.Finanziamenti e obiettivi delIl, del valore complessivo di 1,5 milioni di euro, ha ricevuto un sostegno fondamentale dalla Regione, che ha contribuito con fondi dal programma FEAMPA 2021-2027. A questo si aggiungono 350.000 euro dalla Fondazione CARIPARO e 441.