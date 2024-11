Metropolitanmagazine.it - Unifil ancora sotto attacco, colpite basi dai razzi di Hezbollah

Le forze di pace dell’sono finite di nuovotiro nel Libano meridionale in tre distinti incidenti in giornata, con quattro caschi blu ghanesi rimasti feriti. Stavolta però a colpire non sono state le truppe di Israele bensì idi. Otto ordigni da 107 millimetri hanno centrato il quartier generale del contingente italiano e del settore ovest dia Shama, cadendo su alcune aree all’aperto e sul magazzino ricambi della base, dove in quel momento fortunatamente non c’erano soldati. Cinque militari italiani sono stati portati in infermeria, ma le loro condizioni non destano preoccupazioni. Mentre i 4 peacekeeper del Ghana sono stati colpiti nella loro base Unp 5-42, a est del villaggio di RamyahLa missione Onu in una nota ha dichiarato che i lanci sono probabilmente da attribuire ad “attori non statali”, cioè all’organizzazione filo-iraniana.