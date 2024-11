Ueverso accordo nomine Nuovi incontri

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.50 Il gruppo del Ppe all'Eurocamera sarebbe disponibile ad accettare l'di coalizione con i Socialisti e i Liberali.Lo riferiscono fonti parlamentari. Manca però l'assenso degli spagnoli per le riserve sulla vicepresidenza a Ribera (socialista).Verso il via libera anche dal gruppo socialista, tranne tedeschi e francesi, contrari ad allargamento della maggioranza a Ecr. Fonti del Ppe precisano che "l'tra i leader di maggioranza ancora non c'è. Ci sarà un nuovo incontro tra Ppe, S&D e Renew".