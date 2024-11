Trieste | a 63 anni diventa finalmente insegnante di ruolo

Leggi su Dayitalianews.com

Il traguardoraggiunto. A 63. Succede in Italia, dove unto didopoin cui è stato costretto al precariato.E’ la storia – anzi, il caso – di Fabrizio Pellegrini, triestino che, così come scrive l’Ansa, attualmente si divide tra due cattedre in provincia di Gorizia e che nelle scorse settimane ha ricevuto ufficialmente i risultati, positivi, dell’ultimo concorso al quale ha partecipato per essere assunto e conquistare la cattedra permanente.Diquando il limite per la pensione non è poi più così lontano.Permanager nel settore agroalimentare, dal 2015 Pellegrini ha scelto di cambiare vita e di dedicarsi con passione all’insegnamento. Da allora ha sperato sempre che la scuola potessere un lavoro fisso e stabile.