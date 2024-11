Nerdpool.it - Star Wars: Visions 3 – Annunciata la nuova stagione con nuove importanti case di animazione giapponesi

Leggi su Nerdpool.it

L’innovativa serie animata antologicasta per tornare ufficialmente per una terzasu Disney+, con l’annuncio da parte di LucasFilm di un’impressionante rosa di studi diche porteranno la loro visione unica alla galassia lontana, lontana. La serie ritorna alle radici della prima, presentando esclusivamente studi, invece di mantenere la diversità mondiale avuta con la seconda.Come le due precedenti stagioni, la terza sarà composta da nove episodi. Seguendo la tradizione della serie, ogni breve storia è prodotta da diversi studi di, che hanno la possibilità di dare la loro visione unica all’universo di. Nel caso della terza, i fan dell’anime hanno un motivo in più per essere entusiasti, dato che uno degli episodi è stato creato da David Production, lo studio che ha realizzato la serie JoJo’s Bizarre Adventure, amatissima dai fan.