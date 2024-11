Lanazione.it - Sport di tutti Parchi apre a Sansepolcro

Arezzo, 20 novembre 2024 –entra nella grande palestra a cielo aperto die Salute S.p.A. Il Comune aretino, infatti, aderisce al progettodi, ideato dae Salute S.p.A. (la società dello Stato per la promozione delloe dei sani stili di vita) e promosso assieme ad ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). L’iniziativa sarà presentata venerdì 22 novembre dalle ore 11:00 presso il Parco del Millenario in via XXV aprile sn. Dopo tantiaperti su tutto il territorio nazionale, è ora il Comune di, da sempre attento al benessere e alla salute della propria cittadinanza, che aderisce alla promozione del wellness nei giardini, neie nelle aree urbane. L'Area Attrezzata digitalizzata - in rete con tutte le altre già installate nel resto del Paese – si trova nell’area del parco del Millenario e sarà un luogo dedicato al benessere dii cittadini.