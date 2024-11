Liberoquotidiano.it - Prende il gilet di uno spettatore e lo lancia fuori dallo studio: De Martino, il raptus a gioco in corso | Guarda

Stefano Deimprevedibile. Il conduttore di Rai 1, durante la puntata di martedì 19 novembre di Affari Tuoi, ne combina un'altra delle sue. Noto per i suoi balli in, Deha un altro segreto per portare fortuna ai concorrenti in: il. Proprio così, il concorrente èin soca Maria Paola, concorrente della regione Marche. Come? Con l'aiuto del pubblico. L'obiettivo era quello di trovare un indumento di colore blu: "Quello è unblu?", chiede a un teleseduto. Il signore glielo passa e il conduttore lo dà alla concorrente: "Indossa questo e speriamo bene. Lasciamola lì nella speranza che faccia un po' effetto" Il Dottore offre 20mila euro e Maria Paola dice: "Questa potrebbe essere l'offerta più alta se escono i 300mila euro. Vero è che ci sono tanti pacchi blu e io vorrei testare ilblu, vedere se ci porta nella direzione giusta".