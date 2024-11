Metropolitanmagazine.it - Post Malone sarà tra gli headliner del Coachella 2025? Le indiscrezioni

potrebbe essere uno dei protagonisti della prossima edizione del, che si terrà all‘Empire Polo Field di India in California dall’11 al 20 aprile.Il festival tra i più noti ed attesi degli States nella prossima primavera ha visto lo scorso anno il ritorno live dei No Doubt che sin sono alternati sul palco con Lana Del Rey, Tyler, The Creator, Doja Cat tra i tanti artisti nella foltissima lineup dei due weekend musicali californiani. Secondo rumours insistenti, l’artista di Syracuse potrebbe calcare il palco della venue a seguito dell’annuncio del tour Big Ass Stadium Tour, e tra le tappe quella di Indio, località dove si tiene per l’appunto la manifestazione musicale.al? I rumoursSecondo fonti anonime raggiunte da Rolling Stone, l’artista sarebbe tra glidella prossima edizione del, aggiungendo che sta preparando una scaletta sorprendente, nella quale figurano le sue hit insieme ai brani dell’ultimo album F1 Trillion, euna perfetta anticipazione del tour negli stadi al via il prossimo 29 aprile da Salt Lake City.