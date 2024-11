Ilgiorno.it - Peschiera Borromeo: würstel avvelenati nelle zone frequentate dai cani

, 20 novembre 2024 – Aè allarme bocconi. Sono infatti stati trovati, alcuni con al loro interno degli spilli, nella zona di piazza Lombardia. Altri pezzi di, con minuscoli ami all’interno, sono stati trovati nell’aiuola sulla curva fra via 2 Giugno e via Dante, accanto agli oleandri. A seguito delle ripetute segnalazioni, l’Ufficio Diritti Animali cittadino si è mobilitato per monitorare la situazione e allertare i possessori di animali. “Fate attenzione ai vostri– è l’avvertimento di Edgar Meyer, responsabile dell’Ufficio - e per strada usate il guinzaglio. Occorre tenere gli occhi aperti e controllare a terra”. Anche la Polizia locale è stata avvisata della situazione e procederà con i pattugliamentiinteressate.