Napoli Neres | Voglio sempre migliorare primo gol grande emozione

“Per me essere un calciatore significa cercaredirispetto al giorno prima e dareil 100%. Non ho un sogno in particolare, ma cercodi migliorarmi e cercheròdi dare il 100% in campo, ma anche fuori. Spero che riusciremo a raggiungere molti traguardi importanti sia quest’anno che nelle prossime stagioni”. Queste le parole dell’ala offensiva delDavid, in un’intervista concessa al sito del club partenopeo. “Dopo il miogol ero molto emozionato. Allo stadio c’erano mia moglie e mia figlia, è stato bello. Ho avuto un’infanzia felice – conclude il brasiliano – mi piaceva giocare con gli amici all’aria aperta, correvo molto e giocavoa calcio. I vari Ronaldinho, Messi e Neymar sono diventati i miei idoli calcistici”.: “gol” SportFace.