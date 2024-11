Mistermovie.it - Mister Movie | Mara Venier l’erede a Domenica In per lei è Stefano De Martino

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia., volto storico e amatissimo della televisione italiana, ha rivelato a Belve chi potrebbe essere il suo successore alla guida diIn, il programma che ha segnato gran parte della sua carriera. Una confessione che non è passata inosservata e che ha acceso il dibattito tra i fan del celebre contenitorele di Rai Uno.De: il possibile successore diDurante l’intervista, la conduttrice ha indicatoDecome il candidato ideale per raccogliere la sua eredità: “Io vedrei molto beneDe, che ora sta conducendo Affari Tuoi. Secondo me, lui potrebbe rivoluzionare completamenteIn. Potrebbe condurla bene e fare una bellissima edizione.”L’ex ballerino di Amici, oggi affermato conduttore televisivo, ha già dimostrato di avere carisma e talento nel catturare l’attenzione del pubblico.