Gaeta.it - Marche: allerta meteo arancione e numerosi interventi dei vigili del fuoco per vento forte

L'area delleè attualmente colpita da un', con venti particolarmente forti che stanno causando disagi in diverse località. Idelsono stati chiamati a intervenire in numerose situazioni critiche, principalmente legate alla caduta di alberi su strade e edifici. Oltre agliper la rimozione degli ostacoli, l'comporta anche una chiusura temporanea di alcune vie per garantire la sicurezza dei cittadini.Situazione negli AnconetaniNella provincia di Ancona, idelsono stati attivi, registrando circa ventinelle ultime ore. Le aree maggiormente colpite includono Fabriano, Jesi, Rosora e Mergo. Qui, la caduta di alberi e piante pericolanti ha portato alla chiusura temporanea di un tratto della Strada Statale 76 Val d'Esino, compreso tra Apiro Mergo e Serra San Quirico.