La settimana del derby Rivoluzione Commini Nuovo Ds e giocatori | Ora vinciamole tutte

C’è aria diin casa Prato nelladel. Unapreannunciata da mister Marco Mariotti, che dopo la sconfitta rimediata sul campo del Tau Altopascio ha invocato l’arrivo di cinque/sei calciatori di spessore per migliorare una rosa a sua detta costruita male in estate e che in questo momento faticherebbe a mantenere la categoria. Le parole del tecnico biancazzurro ovviamente non cadranno nel vuoto: l’appello è stato raccolto dal presidente Stefano, già a lavoro sul mercato degli svincolati, in attesa che prenda il via anche la finestra del primo dicembre aperta a trattative con altre società. Il numero uno dei lanieri si sta muovendo assieme aldirettore sportivo, che sostituirà Gianluca Berti (dimessosi quasi un mese fa) e il cui nome verrà rivelato nella giornata odierna (se non ci sono sorprese dell’ultim’ora sarà Francesco Virdis) .