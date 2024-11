Quotidiano.net - "Innovazione e ricerca per centrare il target delle zero emissioni"

Leggi su Quotidiano.net

Un percorso strategico a lungo termine per il raggiungimento della neutralità carbonica entro il 2050, con un piano scandito da obiettivi intermedi, che coinvolge tutti i settori dell’azienda in Italia e nel mondo e basato sia su tecnologie consolidate sia sullo sviluppo di soluzioni all’avanguardia. È questo l’impegno di Eni nel processo volto alla decarbonizzazione che è parte integrante e motore della strategia d’impresa che prevede già alcunia metà strada, nel 2025 appunto. Vanno in direzione di una transizione giusta, equa e pragmatica sia gli investimenti fatti per ridurre lecollegate alle produzioni ’Oil and Gas’ ed ampliare il portafoglio gas, fonte energetica ponte nella transizione, sia l’espansione nel settorerinnovabili, la nascita di ’Enilive’ e l’espansione della capacità di bioraffinazione per una mobilità più sostenibile o i progetti di ’Carbon Capture & Storage’ (in Italia e nel Regno Unito) e l’impegno per lo sviluppo industriale della fusione a confinamento magnetico, che permetterebbe di generare grandi quantità di energia ain modo sicuro e virtualmente illimitato.