Donnapop.it - Federica Sabatini, sapete che il suo fidanzato è un giovane e bellissimo attore? FOTO

Leggi su Donnapop.it

Dal 17 ottobre, è tornato in onda Don Matteo con le sue storiche e amate figure, tra cui il Maresciallo Cecchini (Nino Frassica) e Natalina (Nathalie Guetta), ma anche con i nuovi protagonisti come il Capitano Anna Olivieri e il PM Marco Nardi, seppur per poco. La vera novità di questa stagione è rappresentata da Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, che diventa il nuovo “sostituto” di Don Matteo.E, come spesso accade, anche il suo passato verrà a galla, a partire dalla sorella Giulia Mezzanotte, interpretata da, che arriverà a Spoleto per sconvolgere gli equilibri. Il suo personaggio porterà alla luce vecchi segreti e inaspettate rivelazioni, che influenzeranno la relazione con il fratello. Ma,chi è lae talentuosa attrice che interpreta Giulia? E, soprattutto, chi è il suo: ecco chi è il suo, l’attrice che ha conquistato il pubblico con il suo ruolo di Giulia Mezzanotte in Don Matteo 14, è molto riservata sulla sua vita privata.