Liberoquotidiano.it - "Facile dirlo dall'opposizione": Serracchiani attacca? Donzelli la spegne con quattro parole | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Scontro acceso tra Giovannie Deboraa È sempre Cartabianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4. Al centro del dibattito c'è il voto in Umbria. La dem va all'attacco sulla sanità: "Su questo punto gli elettori hanno basato la loro scelta alle urne. E su questo punto ad esempio il centrosinistra ha ritenuto corretto basare la campagna elettorale. I medici vanno pagati di più. Spesso non hanno una propria vita sociale e familiare. Chiedono di avere una retribuzione adeguata. È vero che c'è da riorganizzare la sanità ma non è il Partito Democratico a dirvi che mancano i soldi sulla sanità, la Conferenza delle Regioni ha detto che mancano 4 miliardi", ha affermato la. Ma are l'arringa della dem è appuntoi che ha riscontrato nelledella piddina unapropaganda.