Ilfattoquotidiano.it - “A Ballando con le Stelle vado con le costole rotte e il busto per pagare gli stipendi a 60 persone del Teatro Eliseo”: Luca Barbareschi vuota il sacco

proprietario dela margine dell’Assemblea 2024 di Confesercenti ha tracciato un bilancio della sua attività e di quelle del: “Io purtroppo sono un privato cittadino, con un, 5 vertebre, ballo, sapete perché alla sera? Perché così pago glidi 60che lavorano qui dentro, questa è la verità”E poi ha spiegato: “Lo mantengo da solo, i miei corrispettivi prendono 11 milioni, 19 milioni, sta per chiudere, non è possibile che non ci sia nessuna attenzione per il primodi Roma. Sono un esercente anch’io avevamo il ristorante, avevamo tutto, siamo chiusi perché o metto i biglietti a 500 euro l’uno o devo avere le sovvenzioni, perché la storia delitaliano è fatta così. Io ho l’archivio di Stato che mantengo con 40mila euro all’anno”.