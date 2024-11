Liberoquotidiano.it - Zelensky al Parlamento Ue: I valori europei proteggono la vita della gente

(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 novembre 2024 "Grazie per aver sostenuto l'Ucraina, grazie per aver garantito che nessuno di questi 1000 giorni di guerra sia diventato un giorno di tradimento dei nostricondivisi, che non sono solo a parole ma, trasformati in azioni,la." Così il Presidente ucraino, Volodimir Zekensky, nel suo intervenuto in video collegamento alla sessione plenaria speciale deleuropeo a 1000 giorni dall'invasione russa in Ucraina. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev