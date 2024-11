Quotidiano.net - Un italiano su 2 pensa che superare i limiti di velocità non sia pericoloso. La ricerca Anas

Roma, 19 novembre 2024 -dialla guida non èper unsu due. Mentre il Senato si prepara ad approvare il nuovo codice della strada 2024, c’è anche questo risultato nellasugli stili di guida degli utenti commissionata da, società del Gruppo FS, condotta da CSA Research - Centro Statistica Aziendale, con interviste su un campione di 4mila persone e oltre 3.500 osservazioni dirette su strada. Moto 125 in autostrada con il nuovo codice, ecco da quando Soltanto il 34,7% ritiene utile rispettare idimentre il 16,4% è convinto che un guidatore esperto possa superarli. L’indagine è stata presentata oggi nella conferenza internazionale ‘Sicurezza stradale: obiettivo zero vittime’ organizzata da, Piarc (Associazione mondiale della strada), alla Camera di Commercio di Roma nella Sala del Tempio di Adriano a piazza di Pietra, con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e in collaborazione con il Global Forum for Road Traffic Safety - Nazioni Unite e l’EuroMed Transport Support Project, in occasione della Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada.