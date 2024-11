Lapresse.it - Ucraina, mille giorni dall’inizio del conflitto. Kiev: “non ci sottometteremo mai”

Sono passatidella guerra ine da quel 24 febbraio del 2022 quando il presidente russo, Vladimir Putin, ha annunciato l’operazione speciale nel Donbass via terra, mare e aria e dando il via all’invasione dell’. In questi quasi tre anni sono migliaia i morti causati dal(c’è chi parla di oltre un milione di vittime) anche se una stima accurata non è mai stata fatta. I dati ufficiali del Consiglio europeo, aggiornati a gennaio 2024, parlano invece di 4,2 milioni di rifugiati ucraini che godono della protezione temporanea nell’Ue. Ma anche in questo caso ci sono stime decisamente superiori che parlano oltre sei milioni di rifugiati ucraini all’estero. E mentre la popolazioneprova a convivere con la tragedia che ha travolto il Paese la diplomazia internazionale sembra non fare passi sostanziali verso una risoluzione pacifica del