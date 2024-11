Oasport.it - Tathiana Garbin non si accontenta: “C’è ancora lavoro da fare. Non perdi mai se non ti arrendi”

Per il secondo anno consecutivo l’Italia è in finale alla Billie Jean King Cup. Un nuovo capodella squadra capitanata da, che domani affronterà la vincente di Slovacchia-Gran Bretagna. Un ultimo atto agguantato dopo una pazzesca battaglia contro la Polonia, con la vittoria nel doppio decisivo di Sara Errani e Jasmine Paolini. Nei singolari, invece, Lucia Bronzetti era stata fenomenale contro Magda Linette, mentre poi Iga Swiatek ha battuto Paolini in rimonta al termine di un match tiratissimo.Un risultato eccezionale per l’Italia, che ora sogna il quinto titolo della sua storia, dopo le quattro vittorie (allora la competizione si chiamava Fed Cup) nel 2006, nel 2009, nel 2010 e nel 2013. Nella passata stagione era stato il Canada a fermare i sogni delle azzurre, ma domani il verdetto potrebbe essere decisamente diverso, con la squadra italiana che ha davvero alte possibilità di trion