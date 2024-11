Oasport.it - Rugby, Serie A Elite: Mogliano cambia e in panchina arriverà Casellato

Cinque sconfitte consecutive, il terz’ultimo posto in classifica, con la zona playoff già lontana 17 punti. Numeri impietosi per il, formazione che alla vigilia della stagione era accreditata di potersi giocare il titolo a fine anno. Numeri che stanno portando la società a un cambio di rotta, che come spesso capita inizierà dalla.Secondo quanto riferisce la Tribuna di Treviso, infatti, nelle prossime ore la società veneta potrebbe già annunciare la rescissione consensuale del contratto con coach Marco Caputo e l’arrivo al suo posto di Umberto. Un usato sicuro, come si suol dire, conche è di casa aed è il tecnico che portò allo storico scudetto del 2013.Intervistato dal quotidiano locale,non conferma ma non smentisce, ammettendo di aver avuto contatti negli ultimi giorni con il presidente delRoberto Brunetta, di essersi preso qualche giorno di riposo, ma che “se la scelta dovesse cadere su di me, io accetterò volentieri”.