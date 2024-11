Cultweb.it - Perché Belve il talk show di Francesca Fagnani si chiama così?

Leggi su Cultweb.it

Parte stasera su Rai 2 la quarta stagione di, il programma diin cui gli ospiti di turno rispondono alle puntute domande della giornalista, senza filtri. Un successo cresciuto di anno in anno, come confermano l’altissimo numero di interazioni sui social. Masi? La spiegazione l’ha data direttamentein una delle prime interviste concesse sul programma, quando ancora andava in onda sul Nove ed era tutto al femminile. E ha a che vedere con un’immagine femminile mai doma o rassegnata. Incapace di darsi per vinta. Nel 2018 ha Vanity Fair ha spiegato:“È un titolo che racchiude il senso che volevo dare a questa serie d’interviste: raccontare la complessità delle donne, il loro diritto a essere non amabili, prepotenti, ambiziose. Negli ultimi anni – in maniera assolutamente legittima – il genere femminile è stato rappresentato come parte “debole”.