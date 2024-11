Thesocialpost.it - Padova, muore dopo il trapianto perché il fegato era troppo grosso: risarciti i parenti

Leggi su Thesocialpost.it

La vicenda di un paziente mortoundiè tornata alla ribalta con una sentenza che ha riconosciuto responsabilità mediche e disposto un risarcimento per i familiari. Secondo un esposto presentato dalla moglie e dalle figlie del 54enne, originario di Napoli, l’organo impiantato eragrande per lo spazio disponibile, causando gravi complicazioni che hanno portato al decesso. Nonostante due precedenti archiviazioni da parte del tribunale di, i familiari non si sono arresi, ottenendo ora giustizia dalla Corte d’Appello di Venezia.Leggi anche: Jannik Sinner “lasciato da Anna Kalinskaya per colpa di un’altra ragazza”: ecco chi èLa sentenza e il risarcimentoLa quarta sezione civile della Corte d’Appello ha stabilito che la morte del paziente è stata una “conseguenza diretta di errori nell’esecuzione del primo intervento”.