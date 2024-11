Tvzap.it - “Mi dispiace”. La Talpa, chi è stato eliminato nella terza puntata

“La”, chi è. Nell’appuntamento con il reality andato in onda ieri, lunedì 18 novembre 2024, una dei concorrenti non è riuscita a superare il test finale proposto da Diletta Leotta, mettendo così fine alla sua avventura nel reality. Dopo Ludovica Frasca e Marco Melandri, è stata lei a diventare la“vittima” della. “La”, chi è il terzoDurante ladi ieri de “La”, infine, i nodi sono venuti al pettine. La concorrente Elisa Di Francisca non è riuscita a superare il test finale finendo per dover abbandonare il cast. Negli ultimi giorni molti avevano sospettato di lei: i dubbi erano stati alimentati dal tatuaggio sul collo del piede, che ricordava il logo del programma, e da un indizio fornito dai produttori legato alla frase “la amate”.